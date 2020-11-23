Белоруссия намерена поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат

Одно из крупнейших фармацевтических предприятий Белоруссии – «Белмедпрепараты» – подало в Минздрав документы на регистрацию дефицитного в России противоракового препарата винкристина для его реализации в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госреестра лекарственных средств. По словам источника издания, белорусские производители уже замещают до 20% препаратов, которые российские компании отказались выпускать.

Дефицит винкристина в России наблюдается уже два года. Без этого препарата нельзя обойтись при лечении онкологии, констатируют медики. Оказывается, российские компании не хотят выпускать винкристин из-за небольшого объема госзакупок при высокой себестоимости производства, констатирует издание.

Винкристин – препарат для лечения онкологических заболеваний. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Если «Белмедпрепараты» получит регистрационное удостоверение, оно сможет участвовать в российских госзакупках винкристина.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 23.11.20

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