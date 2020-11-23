Российские врачи удалили из носа пациента забытую 50 лет назад монетку

В Москве врачи обнаружили монетку в носу 59-летнего мужчины. Оказалось, что предмет попал в носовой ход более 50 лет назад. В результате пациент не мог нормально дышать. Об этом сообщается на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.

Мужчина жаловался на полное отсутствие дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев. Компьютерная томограмма показала наличие инородного тела каменистой плотности.

Мужчина вспомнил, что в шесть лет засунул в нос однокопеечную монетку, но побоялся рассказать строгой маме, а потом и вовсе забыл об этом. «За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», – рассказала врач-оториноларинголог больницы им. М.П. Кончаловского Татьяна Михайлова.

Пациент перенес операцию, которая длилась полтора часа. Медики извлекли монету и исправили носовую перегородку. Сейчас мужчина полностью восстановился и покинул больницу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.11.20

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