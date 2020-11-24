Новогодняя елка поможет в борьбе с коронавирусом

Новогодняя елка помогает при профилактике заболевания коронавирусом и лечении от инфекции. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, хвойные деревья выступают в качестве антисептика в квартире. «Хвоя – всегда септик хороший, кислорода больше дает. Это хороший запах в доме. Это запах свежести. С точки зрения очистки воздуха – содержит фитонциды. Они являются септиками практически все», – сообщила врач порталу News.ru.

Терапевт пояснила, что фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру. Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, группируются и оседают на пол.

Кроме того, запах ели улучшает настроения, что благотворно влияет на процесс выздоровления.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.11.20

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