Врач предостерегла от ношения черных масок

Изготовленные из химически окрашенного синтетического материала защитные маски могут быть токсичными и опасными для здоровья. Об этом предупредила ассистент кафедры кожных и венерических болезней Института клинической медицины Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова. По ее словам, такие маски могут спровоцировать нежелательные кожные реакции.

«Я вижу на улицах много людей в масках черного цвета. Там содержится краситель, который сам по себе вызывает кожные обострения – например, у атопиков при атопическом дерматите», – рассказала медик (цитата по агентству «Москва»), добавив, что «сами пациенты жалуются, что эти маски обладают неприятным химическим запахом».

Как отметила Морозова, ношение таких масок может вызвать дерматоз, поскольку черный краситель «крайне аллергенный». «Если маска еще и сделана из синтетики, то такую маску не стоит использовать», – посоветовала врач.

По ее мнению, хлопчатобумажные цветные маски использовать можно, если их регулярно менять или тщательно стирать. При выборе следует в первую очередь обращать внимание на производителя и на качество.

Морозова при этом обратила внимание на то, как носят цветные маски дети. «Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне», – подчеркнула кометолог.

Эксперт полагает, что лучше выбирать одноразовую маску, которую нужно регулярно менять.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.11.20

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