В России больше не будут требовать сдать тест на Covid-19 перед госпитализацией

Минздрав России отменит требование об обязательном тестировании на коронавирус за семь дней до госпитализации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По словам замминистра, ведомство уже подготовило новый проект приказа, в котором будет исключено требование для граждан выполнить лабораторный анализ на Covid-19 перед госпитализацией за 7 дней, передает «Интерфакс».

Как отметил Камкин, в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо симптомов заболевания. Более того, указал он, при поступлении в больницу пациент все равно будет сдавать тест на коронавирус. При этом, по словам замминистра, при госпитализации у пациентов не должно быть клинических проявлений острых респираторных заболеваний.

Москва, Наталья Петрова

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