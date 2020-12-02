Раскрыта способность коронавируса приближать старость

У 70% перенесших новую коронавирусную инфекцию в умеренной и легкой форме наблюдаются патологии печени и поджелудочной среды, которые могут к преждевременному старению организма. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам специалиста, в ноябре группа врачей обнародовала результаты исследования переболевших Covid-19, которые в основном лечились амбулаторно. У 70% из них были выявлены патологии некоторых внутренних органов.

Как отметила Баранова, «главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», сообщает РИА «Новости». По словам биолога, обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, но у переболевших ковидом такие нарушения наблюдались уже в 40 лет. Более того, патологии обнаруживали даже у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Профессор отметила, что это свидетельствует о том, что коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость».

По ее мнению, необходимо тщательно изучать последствия Covid-19 и детально анализировать состояние переболевших коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.12.20

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