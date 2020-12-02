Ученый рассказал, почему нельзя есть через силу во время болезни

Во время болезни, как правило, не хочется принимать пищу и этому есть объяснение. По словам профессора Школы медицины Йельского университета Руслана Меджитова, не стоит заставлять себя есть, если вы больны.

Для гриппа и других инфекций характерно отсутствие аппетита и желания общаться, а также потребность в долгом сне, рассказал Меджитов в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых». Пропускать приемы пищи во время болезни нормально.

Организм специально регулирует поведение таким образом, чтобы запустить метаболическую систему. Голод провоцирует потребление жиров и появление кетоновых кислот, что способствует процессу выздоровления.

Эксперимент, проведенный на лабораторных животных, показал, что насильное кормление только усугубляет течение болезни. «Мыши, когда не ели во время инфекции, переходили на другую метаболическую программу, которая связана с поглощением жиров и производством кетоновых кислот. И это приводило их к выживанию. Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции», – заключил Меджитов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.12.20

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