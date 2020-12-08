Проблемы со здоровьем имеют треть переболевших Covid-19

Треть переболевших коронавирусной инфекцией испытывают различные неприятные синдромы после выздоровления, которые причиняют большие неудобства. Об этом сообщил генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

Вылечившиеся пациенты, по словам врача, страдают, в том числе, от хронической усталости, мышечной слабости и психологических проблем – тревожности, переменчивости настроения, бессоницы и др. Как отметил Скотти, коронавирус влияет не только на легкие, но и на мозг, почки, печень и сердце. «Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Скотти добавил, что исследователям еще предстоит выяснить, выросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди переболевших Covid-19.

Врач также сообщил, что около 15% бывших пациентов нуждаются в длительном медицинском наблюдении.

Жительница пригорода Милана Морена Коломби переболела ковидом в легкой форме еще в феврале, но спустя полгода продолжает испытывать одышку, усталость, мышечные боли, тремор конечностей, имеет проблемы с кишечником и щитовидной железой. Женщина также жалуется на «туман в голове», который приносит проблемы с памятью и речью.

Как отметила итальянка, неприятные синдромы возникли не одновременно, а постепенно с течением времени. Из-за них она работает по две недели с перерывом на 10-дневный отдых.

Москва, Наталья Петрова

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