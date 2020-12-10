Ученые нашли продукт, снижающий риск болезней сердца и продлевающий жизнь

Умеренное употребление выдержанных сыров, включая чеддер, бри и пармезан, помогает увеличить продолжительность жизни, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить рак печени. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета A&M, пишет британская газета Express.

Ученые обнаружили, что эти три сыра содержат химическое вещество под названием спермидин, которое помогает блокировать размножение поврежденных клеток печени. Это означает, что чеддер, бри и пармезан потенциально могут помочь предотвратить такое заболевание, как фиброз печени, состояние, при котором рубцовая ткань накапливается и повреждает орган, это часто наблюдается в случае рака печени.

В ходе исследования специалисты изучили влияние сырных добавок на мышей. Ученые обнаружили, что продолжительность жизни мышей увеличилась на 25 процентов, когда им давали подобную добавку.

Получив эти впечатляющие результаты, специалисты решили опросить 800 итальянцев об их рационе. В итоге выяснилось, что у тех, кто сообщил о более высоком потреблении спермидина, более низкое кровяное давление, на 40% ниже риск возникновения сердечной недостаточности и снижен риск других сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо сыра, спермидин также содержится в горохе, кукурузе, соевых бобах и цельнозерновых продуктах.

В другом исследовании, проведенном в Университетском колледже Дублина, было проанализировано влияние сыра на уровень холестерина. Согласно выводам специалистов, люди, которые едят много сыра, не имеют более высокого уровня холестерина, чем те, кто отказывается от этого продукта.

В настоящее время рекомендации по здоровью предупреждают, что употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сыр, увеличивает риск развития высокого уровня холестерина в крови, основного фактора возникновения сердечных заболеваний и инсультов. Однако, как указывают исследователи, уровень холестерина не увеличивается при употреблении сыра. Было доказано, что ежедневная порция размером со спичечный коробок снижает вероятность сердечных заболеваний на 14%.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 10.12.20

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