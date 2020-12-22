Диетолог рассказала об опасности красной икры

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала, какой вред организму может наносить употребление красной икры, а также о том, как минимизировать риски. Об этом сообщает портал News.ru.

Во-первых, в красной икре чрезмерно много соли – около 10 граммов на 100 граммов продукта. Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не более 4,5 грамма соли в сутки. Избыток соли грозит сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечному тракту, суставам и может привести к гипертонии и снижению иммунитета.

Кроме того, икра может вызвать аллергическую реакцию, даже такую серьезную как отек Квинке и анафилактический шок. Особу опасность представляет просроченный или некачественный продукт.

Диетолог рекомендует тщательно проверять упаковку и читать состав на баночке, в частности, в икре не должно быть красителей и ароматизаторов. Врач советует отдавать предпочтение стеклянной или пластмассовой таре, в которой возможно оценить внешний вид икринок.

«Рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести», – отметила Ноев.

Употреблять икру нужно не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. При этом стоит снизить содержание соли в других продуктах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.20

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