Главврач больницы в Коммунарке счел неизбежной третью волну Covid-19

После второй волны коронавируса мир столкнется с третьей волной пандемии. Такое мнение высказал главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа», – заявил медик в интервью «Российской газете». Проценко привел в примеры предыдущие эпидемии испанки, азиатского гриппа, а также свиного, птичьего гриппа. По его словам, «все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью».

Главврач госпиталя в Коммунарке, отвечая на вопрос, нужно ли с диагнозом Covid-19 обязательно стремиться попасть в больницу, отметил, что сейчас по сравнению с весной госпитализируют не всех пациентов. По его словам, весной «само слово ковид было уже показанием для госпитализации». Однако за прошедшее время медики «научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение», рассказал Проценко, отметив, что «в стационарном лечении нуждаются наиболее тяжелые пациенты, главным образом, кислородозависимые».

Главврач также затронул вопрос вакцинации от коронавируса, указав на ее важность в борьбе с инфекцией. «Вакцинация даст вам возможность пережить болезнь без осложнений. Как грипп», – сказал Проценко, добавив, что ежегодная вакцинация от гриппа ни у кого удивления уже не вызывает.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77,97 млн, скончались 1,71 млн человек. ВОЗ сообщила об очередном рекорде по количеству новых случаев ковида за последние семь дней. «Во всем мире за последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 и случаев смерти увеличилось до примерно 4,6 млн новых случаев и более 79 тыс. новых летальных исходов», – говорится в сообщении организации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.12.20

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