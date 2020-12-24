Врач рассказал о вреде бенгальских огней для здоровья

Бенгальские огни могут быть опасны не только как причина пожара, но и при вдыхании продуктов их горения. Об этом сообщил врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.

Бенгальские огни лучше использовать на улице, так как в закрытых помещениях они могут стать причинной аллергии.

«Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей», – пояснил Муханов агентству городских новостей «Москва».

Если все-таки желание зажечь бенгальские огни в квартире очень велико, следует держаться подальше от источников газа, легковоспламеняющихся веществ и тканей. Свечу нужно держать пальцами за открытую часть и наклонять от себя под углом примерно в 30-40 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.12.20

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