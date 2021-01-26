В пряностях обнаружили кишечную палочку и плесень

Специалисты Роскачества исследовали девять видов пряностей, которые продаются в российских магазинах. Во многих образцах были обнаружены кишечная палочка и плесень. Патогены могли попасть в продукт на производстве, либо при неправильных условиях хранения.

На проверку попали лавровый лист, перец острый красный молотый, куркума молотая, семена тмина, семена кунжута, корица молотая, чеснок сушеный, гвоздика целая, паприка молотая 15 торговых марок, сообщается на сайте Роскачества. Всего в данной категории исследовано 38 товаров, завезенных из Австрии, Польши, Хорватии, а также произведенных в России.

Бактерии группы кишечной палочки и плесень выявили в паприке и куркуме нескольких торговых марок. «Кишечная палочка могла попасть в упаковку при несоблюдении санитарных норм на предприятии (человеческий фактор прежде всего!), – поясняет профессор Всероссийского НИИ пищевых добавок, доктор технических наук Наталья Шарова. – Превышение по количеству бактерий может быть связано с неправильным хранением готовой продукции, в частности несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды».

Плесень специалисты обнаружили в нескольких образцах красного молотого острого перца, лаврового листа, куркумы и паприки. «Избыточное содержание влаги в пряности и/или избыточная влажность в складских помещениях, а также теплые условия во время хранения пряности благоприятствуют развитию грибков и заражению ими. В результате этого образуется большое количество волокон плесени и/или спор, что приводит к ухудшению окраски, текстуры, аромата, запаха и вкуса продукта», – отметила Шарова.

Впрочем, есть и хорошие новости, так потенциально вредных веществ в пряностях не нашли: превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов – кадмия, свинца и мышьяка, – не обнаружено в продукции всех торговых марок.

При покупке пряностей специалисты советуют в первую очередь внимательно рассмотреть упаковку. Она не должна быть повреждена или вздута. Кроме того, стоит обратить внимание на срок годности, а также покупать небольшие упаковки. Хранить пряности дома лучше не более шести месяцев в герметичных стеклянных или керамических емкостях с плотными крышками, в темном и прохладном месте.

Москва, Зоя Осколкова

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