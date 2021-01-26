Минздрав отменит новые требования на фоне жалоб стоматологов

Стоматологические клиники требуют получить послабления при оснащении, а также в плане порядка проведения рентгенологических мероприятий. Это следует из письма замминистра здравоохранения Евгения Камкина к бизнес-омбудсмену Борису Титову, пишет «Коммерсантъ».

В конце прошлого года правозащитник заявил, что заложенные в приказах Минздрава «спорные требования» могут привести к массовому закрытию коммерческих стоматологий. С этого года от клиник требуют в случае отсутствия рентген-кабинета приобретать радиовизиографы и ортопантомографы, а также нанимать врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

Издание отмечает, что приказ намерены упразднить. «По сути, это означает отмену действующих документов, если подтверждается их негативное влияние на работу бизнеса», – пишет издание.

О том, что оба приказа могут быть отменены, заявил газете вице-президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко. Он выразил надежду на то, что существующие требования к оснащению клиник упростятся в ближайшее время.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.21

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