Роскачество обнаружило в воде для кулеров бактерии

Эксперты Роскачества проверили воду для кулеров от различных производителей и выявили отклонения по микробиологической безопасности, а также обнаружили признаки фальсификации продукции. Отчет опубликован на сайте организации.

Эксперты изучали состав воды для кулеров во вторичных емкостях объемом 19 литров 20 торговых марок (ТМ). Товары проверены по показателям химической, микробиологической безопасности, качества и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности информации, заявленной в маркировке).

«Замечаний не оказалось только к воде ТМ «Главвода». У товаров шести ТМ – отклонения по микробиологической безопасности (выявлены превышения общего микробного числа). У товаров семи ТМ – признаки фальсифицированной продукции (недостоверность маркировки)», – отметили в Роскачестве.

По словам экспертов, микробиологическая безопасность обозначает общее число колоний бактерий в 1 мл воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов (либо при температуре 22 градуса в течение 72 часов). Исследование показало превышения этого показателя в воде «Виста» в 1,5 раза, в воде торговых марок «Аква баланс», «Родной источник», «Родной ключ», «Свежесть Алтая» и «Уральская» – в три раза. «Превышение норматива возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», – пояснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

К товарам семи марок из 20 возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фальсификации продукции. В маркировке товаров 16 марок отмечено наличие информации, которая может ввести потребителя в заблуждение. Речь идет о словах «живая», «артезианская» и других, что создает у покупателя ложно представление о природном происхождении воды. Также иногда используются визуальные образы. «Если на этикетке графически изображены родник, озеро, снежные вершины гор и т. д., у покупателя может возникнуть ложное представление о природном происхождении воды, но по факту вода внутри окажется обычной водопроводной, обработанной химическими способами», – отмечается в сообщении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.21

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