Таблетки от головной боли могут стать ее причиной

Лекарства от головной боли могут быть ее причиной. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд. Доктор подчеркнул, что терпеть головную боль ни в коем случае нельзя.

«Вы не имеете дара предвидения, чтобы понять, останется ли головная боль слабой или станет сильной. Лучше сразу обезболить. Если головная боль требует частого приема обезболивающих препаратов, то это повод обратиться к врачу. Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить», – сказал Бранд.

Невролог отметил, что самостоятельно подобрать таблетки от головной боли можно одноразово, в остальных случаях нужно советоваться со специалистом. Универсальных препаратов от головной боли не существует.

Более того, прием обезболивающих препаратов может стать причиной головной боли, предупредил врач. «К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять, а своевременно обратиться за медицинской помощью», – посоветовал Бранд.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.01.21

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