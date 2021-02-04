В «органических» бананах нашли повышающие риск бесплодия пестициды

Специалисты «Роскачества» проверили органическую продукцию и выяснили, что далеко не все товары могут считаться органическими. Более того, в бананах нашли опасные для здоровья пестициды.

В исследовании приняли участие 30 товаров 22 торговых марок, все они промаркированы знаком сертификации органической продукции ЕС – Евролистом. Продукция производится в десяти странах: Италия, Эквадор, Таиланд, Испания, Швеция, Нидерланды, Франция, Словения, Чешская Республика и Бельгия.

В России действует закон об органической продукции. Производители, товары которых соответствуют ряду требований по качеству и безопасности и прошли соответствующую сертификацию, могут маркировать продукцию как органическую. «Однако пока не все поставляемые в Россию органические продукты, сертифицированные за рубежом, перепроверяются на соответствие требованиям к органике российскими органами по сертификации», – сообщается на сайте организации.

Так у бананов одной торговой марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, выявили нарушения. «В них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм). Отметим, что продукция была промаркирована как 100% organic bananas», – говорится в результатах исследования.

Этот пестицид токсичен для человека и может негативно воздействовать на репродуктивную систему, раздражать кожу и слизистые и по сравнению с другими инсектицидами дольше выводится из организма. Эксперименты показали, что хлорпирифос может циркулировать в организме в течение пяти дней и имеет тенденцию к накоплению.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.02.21

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