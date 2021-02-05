В школе Дагестана отравились 30 детей

В Дагестане 30 школьников обратились за помощью к медикам с симптомами пищевого отравления. СКР возбудил уголовное дело.

В Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет, сообщается на сайте СКР. Дети жаловались на боли в животе, сопровождающиеся диареей и повышением температуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяты образцы воды и пищи из столовой школы для последующего экспертного исследования», – рассказали в ведомстве.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 05.02.21

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