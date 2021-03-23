В дагестанскую больницу поступили 13 детей с отравлением

В Дагестане произошло массовое отравление детей. 13 ребятишек попали в больницу. Прокуратура проводит проверку.

За последние сутки в Гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет.

«Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Этот инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в текущем году. Так в январе более 350 жителей Буйнакска обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. В феврале массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района и в Каспийске, в начале марта – в Махачкале. Во всех случаях причиной отравления людей была загрязненная питьевая вода.

Махачкала, Зоя Осколкова

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