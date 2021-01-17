В Дагестане грязной водой отравились уже более 300 человек

Число пострадавших от отравления грязной водопроводной водой в дагестанском Буйнакске увеличилось со 196 до 303 человек, сообщили в мэрии города. 199 горожанам потребовалась госпитализация.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 – дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 – дети», – цитирует сообщение городской администрации ТАСС.

За последние сутки выписаны 34 пациента, а поступили 10 пострадавших. На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 – дети, уточнили в мэрии.

Ранее республиканское управление Роспотребнадзора сообщило, что в водопроводной воде в Буйнакске обнаружен возбудитель дизентерии.

Напомним, первые пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение городской больницы 9 января. У детей наблюдались признаки острой кишечной инфекции – рвота, диарея и высокая температура.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В городе закрыты детские сады и школы. Власти запретили использовать водопроводную воду для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Махачкала, Наталья Петрова

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