В Дагестане почти 30 человек отравились грязной водой

В дагестанском Каспийске в больницу обратились 29 человек с симптомами кишечной инфекции. Среди заболевших 26 детей дошкольного возраста, сообщает республиканский минздрав. Причиной заболевания стала грязная водопроводная вода, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным минздрава, 19 пациентов были госпитализированы в стационар Махачкалы. На утро 24 февраля троих из них выписали на амбулаторное долечивание. Еще 10 человек лечатся дома под наблюдением специалистов.

Медики оценивает состояние пациентов как легкой и средней степени тяжести. У них наблюдаются такие симптомы как повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. Все заболевшие получают все необходимое лечение.

Роспотребнадзор по Дагестану устанавливает источник инфекции, отметили в ведомстве. В то же время источник в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщил, что люди отравились водой из городской системы водоснабжения. По данным Роспотребнадзора, поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП «Водоканал») 21-22 февраля не соответствовала требованиям СанПиН.

Жителям Каспийска рекомендовано использовать только кипяченую и бутилированную воду.

Республиканская прокуратура начала проверку по факту массового отравления. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в январе массовое отравление водой из-под крана было зафиксировано в Буйнакске. К врачам обратились более 300 человек, большинство из которых – дети.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 24.02.21

Южноуральцев просят воздержаться от поездок по региону. / Суд последней инстанции приказал «Областной газете» вернуть 38 млн в бюджет. / Зеленский спровоцировал войну элит – в Киеве прогнозируют масштабные беспорядки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»