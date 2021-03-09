В Дагестане 22 ребенка попали в больницу с признаками отравления

Очередное массовое отравление произошло в Дагестане. В больницу попали 24 человека, в том числе 22 ребенка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

С признаками пищевого отравления госпитализированы жители Махачкалы. Причины ухудшения самочувствия выясняются.

«О причинах отравления говорить пока рано. Специалистами рассматриваются разные версии», – сообщил агентству DagPravda источник в региональном минздраве.

Специалисты рекомендовали местным жителям употреблять только кипяченную или бутилированную воду до выяснения причин массового отравления.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 09.03.21

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