На Сахалине произошло массовое отравление в детском саду

На Сахалине семь детей попали в больницу из-за отравления. Инфекцию малыши подхватили в детском саду.

Инцидент произошел в поселке Шахтерск, семерых детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР.

По мнению следователей, причиной стало грубое нарушение сотрудниками учреждения санитарно-эпидемиологических правил. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В последнее время участились случаи массового отравления в российских регионах. В конце февраля в Красноярске в больницах оказалось более 130 школьников из 25 разных учреждений, а в начале марта в Барнауле отравились более 140 учащихся одной из школ.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.03.21

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