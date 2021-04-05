В «Школе космонавтики» произошло массовое отравление детей

В городе Железногорск Красноярского края несколько учеников ГАОУ «Школа космонавтики» пожаловались на недомогание. Одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, с жалобами в школьный медпункт обратились 11 учащихся 8-11 классов. «В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь», – говорится в сообщении на сайте СКР.

На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты Федерального медико-биологического агентства. Изымаются образцы пищи, берутся смывы рук персонала, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Не так давно в этом же образовательном учреждении произошло массовое отравление. 13 марта к медикам обратились 17 учеников в возрасте от 15 до 17 лет. Тогда трое пострадавших попали в больницу.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 05.04.21

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