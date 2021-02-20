В Тольятти отравились 34 школьника и два учителя

В Тольятти произошла вспышка кишечной инфекции в школе №43. За медицинской помощью обратились 34 школьника и два учителя. Возбуждено уголовное дело.

Заболевшим детям от семи до 16 лет. Все получили необходимую медпомощь и лечатся амбулаторно.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Оператор питания, который обслуживал школу, передал в специализированную лабораторию суточные пробы и смывы на патогенные исследования.

Сообщается, что в январе массовое отравление произошло в тольяттинской школе №75. Тогда к врачам обратились 24 ребенка и восемь сотрудников пищеблока. В обеих школах еду обеспечивал один и тот же комбинат.

По факту отравления детей возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Тольятти, Зоя Осколкова

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