В Красноярске отравились более 70 школьников

В красноярских школах более 70 детей обратились к медикам с симптомами отравления. Предварительным диагнозом называют псевдотуберкулез.

Иерсиниозную инфекцию обнаружили у учеников в возрасте от 7 до 14 лет школ Советского и Октябрьского районов, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели лабораторное исследование еды, взяли смывы с оборудования, инвентаря, санитарной одежды сотрудников предприятия-поставщика питания и нашли нарушения требований санитарного законодательства.

«Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», – добавили в ведомстве.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 01.03.21

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