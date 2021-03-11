В Барнауле отравились более 140 школьников

В Барнауле более 140 учеников школы №128 обратились к врачам с симптомами отравления. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту массового отравления школьников.

По данным пресс-службы горадминистрации, всего за последнюю неделю заболели 144 ребенка. Школьники жаловались на рвоту, расстройство желудка и температуру. У заболевших диагностированы гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ, передает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование в школе. Специалисты возьмут пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей для лабораторных исследований.

Прокуратура Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства при организации питания несовершеннолетних в школе №128, говорится в сообщении надзорного ведомства. Предстоит оценить качество питания и питьевой воды в учебном заведении, отметили в прокуратуре.

Проверку также проводят следственные органы региона. «В ходе проверки будет дана оценка соответствия организации питания школьников требованиям безопасности их жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 11.03.21

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