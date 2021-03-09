В Махачкале удвоилось число госпитализированных с отравлением

В Махачкале число граждан, попавших в больницу с отравлением, выросло с 24 до 49. СКР возбудил уголовное дело.

По данным следствия, в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции», – сообщается на сайте регионального управления СКР.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 09.03.21

В Пензенской области задержали готовившего убийство одноклассников школьника. / В Алапаевске задержан рецидивист, расстрелявший бездомного пса. / В Омской области на пожаре погибла мать и двое детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»