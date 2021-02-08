В Минздраве РФ рассказали о риске заболеть туберкулезом после Covid-19

У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повышается риск развития туберкулеза. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению Covid-19, опубликованных в понедельник. Больного с подозрением на коронавирус следует обследовать и на туберкулез, говорится в документе.

«После перенесенного Covid-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», – сказано в рекомендациях.

В Минздраве указывают, что туберкулез может возникнуть «до, одновременно или уже после» перенесенной коронавирусной инфекции.

Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулеза ведомство рекомендует одновременно с тестированием на коронавирус проводить исследование на туберкулезную инфекцию

При этом в министерстве обратили внимание на публикации ученых, которые свидетельствуют о том, что наличие туберкулеза, в том числе в латентной форме, утяжеляет течение коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

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