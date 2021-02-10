Вредно для здоровья: где нельзя устанавливать роутер в квартире – рекомендации эксперта

Роутер не рекомендуется размещать на рабочем столе или возле кровати во избежание вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения. Такой совет дал руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, роутер создает излучение в радиусе трех метров. С учетом этого оборудование следует ставить подальше от рабочего стола, отметил он. Кроме того, добавил специалист, не рекомендуется устанавливать роутер в спальне. «Плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати», – заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам Ястребцева, наиболее подходящим местом для установки роутера является коридор или другое нежилое помещение. «Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений», – указал он, отметив, что не во всех квартирах это возможно, однако этого правила необходимо придерживаться. «Тогда будет безопасно», – заключил специалист.

Как отметил эксперт, сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный уровень электромагнитного излучения, но определенное влияние на человека они все же могут оказывать.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

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