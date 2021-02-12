Улучшает память: ученые назвали продукт, полезный для мозга

Группа ученых из Австралии и Германия пришла к выводу, что содержащиеся в яблоках и других фруктах природные соединения фитонутриенты способствуют выработке новых клеток мозга, что содействует улучшению памяти и когнитивных функций. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене. Выводы ученых опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Специалисты обнаружили, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют процесс генерации новых нейронов головного мозга.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого в выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей добавляли фитонутриенты, содержащиеся в яблоках, – кверцетин или дигидроксибензойную кислоту (DHBA). Результаты исследования показали, что клетки мозга вырабатывали больше нейронов и были лучше защищены от гибели.

Согласно выводам исследователей, влияние фитонутриентов на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после известного стимула нейрогенеза – физических упражнений, пишут «Известия».

Ранее британский диетолог Роб Хобсон сообщил, что употребление одного яблока в день перед едой может помочь сбросить до 5,5 кг в год.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

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