Сомнолог советует отказаться от чтения и работы в кровати

Бессонница – это ощущение некачественного или недостаточного сна. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как понять, что у человека бессонница, и не допустить хронической формы нарушения сна.

По словам доктора, есть смысл беспокоиться, когда бессонница случается довольно часто – не меньше трех раз в неделю. При этом днем человек чувствует последствия ночного бодрствования – рассеянность внимания, склонность к ошибкам, снижение работоспособности, пишет RT.

Чаще всего бессонница приходит вместе со стрессом. Причина стресса уходит, расстройства сна исчезают. «То есть в большинстве случаев бессонница – явление преходящее, которое не требует вмешательства врачей. По статистике, четверть людей в общей популяции в течение года имеют стрессовую бессонницу. Кратковременная бессонница никаких последствий для здоровья не несет», – пояснил специалист.

Существенные нарушения сна развиваются на фоне достаточно серьезных расстройств нервной системы. «Другое дело, если бессонница постоянная, если неделю-две-три, месяц человек не спит, тогда, конечно, нужно обращаться к врачу. При хронической бессоннице уже вступают в действие другие механизмы, не стрессовые», – отметил сомнолог.

У человека появляется беспокойство о том, что он плохо спит. Оно выражается в психологическом ощущении боязни сна, неполноценности сна, опасениях за то, что не сможет днем нормально работать. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он прервал этот порочный круг и назначил лечение, которое позволит достаточно быстро выйти из этого состояния.

Полуэктов посоветовал соблюдать режим и гигиену сна. За час до того, как уснуть, обеспечить определенный переходный период. В это время лучше отказаться от просмотра телевизора, физических упражнений, умственных нагрузок. «Постель – это место для сна, поэтому не стоит приучать себя в постели смотреть телевизор, работать за компьютером. Мы не рекомендуем даже читать и слушать радио в постели. Исключением является сексуальная активность, поскольку идет гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему», – заключил сомнолог.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.21

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