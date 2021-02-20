Птичий грипп перекинулся на людей: в России выявили первый случай заражения

Россия направила во Всемирной организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом в мире подтвержденном случае заражения людей новым штаммом птичьего гриппа. Инфекцию выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случаи передачи новой разновидности птичьего гриппа от человека к человеку пока не зарегистрированы.

Генетический материал нового возбудителя птичьего гриппа A(H5N8) выделили ученые новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора у семерых сотрудников птицефабрики на юге страны, где в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка инфекции среди поголовья птиц, рассказала Попова.

По ее словам, все заболевшие новым типом птичьего гриппа чувствуют себя хорошо. «Клиническое течение у них было очень легким», – уточнила она (цитата по РИА «Новости»).

Попова добавила, что все противоэпидемиологические мероприятия были проведены в срочном порядке, поэтому вспышка не получила своего дальнейшего развития.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что специалисты пока не зафиксировали случаи передачи нового штамма вируса птичьего гриппа от человека к человеку.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», – сказала Попова (цитата по ТАСС). Насколько быстро последующие мутации позволят птичьему гриппу преодолеть этот барьер, покажет время, подытожила она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.02.21

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