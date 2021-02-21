Ржаной хлеб полезен для сердца и не приводит к ожирению

Ученые развеяли миф о том, что употребление хлеба может быть причиной избыточного веса. Впрочем, лучше отдавать предпочтение выпечке из ржаной муки.

По словам директора научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, питательность ржаного или черного хлеба невысока. Его употребление, например, на завтрак не приведет к набору лишнего веса, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Более того, в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине.

«Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», – сказала Костюченко.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.02.21

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