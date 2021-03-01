ФМБА об испытаниях антидота для коронавируса: «Предотвращает самые тяжелые формы Covid-19»

Первая фаза клинических исследований препарата-антидота от коронавируса «Мир-19» будет завершена к середине марта, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ФМБА напомнила, что разрешение на клинические испытания уникального препарата было получено от минздрава РФ 30 декабря 2020 года.

«Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная и аналогов не имеет, – мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», – рассказала Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба Кремдя. Она отметила, что первая фаза клинических испытаний будет завершена к середине марта. «Закончим первую фазу <…> и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – добавила она.

По словам Скворцовой, новый препарата основан на применении микроРНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт».

МикроРНК абсолютно безопасен для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус и «предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», заверила руководитель ФМБА.

Напомним, в декабре прошлого года ФМБА сообщило о создании первого в мире лекарства от новой коронавирусной инфекции. Отмечалось, что препарат оказывает влияние непосредственно на вирус SARS-CoV-2. «Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», – рассказала Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе доклинических испытаний была доказана безопасность препарата. Эффективность «антидота» превысила 99%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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