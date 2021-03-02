Протирать спиртом все вокруг не обязательно: выводы ученых

Дезинфекция поверхностей переоценивается в борьбе с коронавирусом. «Вместо того чтобы бояться заразиться после контакта с почтой, телефоном или банкнотами, нам следует сосредоточиться на мытье рук и защите носа, рта и глаз», – пишет The Guardian. По словам эпидемиолога Хасана Валли из Университета Ла Троб в Мельбурне, спустя год после начала пандемии становится ясно, что передача болезни через поверхности не так опасна, как считалось ранее.

«Нам не нужно с тревогой мыть каждую поверхность двадцать раз в день, вместо этого мы можем просто сосредоточиться на мытье рук, соблюдать дистанцию и оставаться дома, когда мы больны, этого должно быть более чем достаточно, чтобы не распространять вирус», – говорит эпидемиолог Хасан Валли.

Основной путь передачи SARS-CoV-2 – воздушно-капельный, особенно если инфицированный человек находится в тесном контакте с другим человеком и, например, чихает или кашляет. В этом случае капли жидкости с возбудителем могут попасть в нос, рот или глаза людей, стоящих поблизости, сообщает The Guardian.

«Я не говорю, что передача через поверхность невозможна и что в определенных ситуациях она не представляет определенного риска, или что мы должны полностью игнорировать ее. Но надо учитывать, что риск такой передачи относительно невелик», – добавляет Валли.

Исследование Австралийской научно-промышленной исследовательской организации Содружества (CSIRO) о том, что коронавирус на такой поверхности может оставаться заразным до 28 дней, вызвало обеспокоенность общественности по поводу заражения через дисплеи телефонов, банкноты и другие поверхности. И уже тогда эти выводы подверглись критике, например, микробиологом Эмануэлем Голдманом из американского университета Рутгерса. Эксперт в статье в журнале Lancet пишет, что исследования, предупреждающие о передаче инфекции через поверхности, проводились в лабораториях и «мало похожи на реальные условия».

«На мой взгляд, вероятность передачи инфекции через предметы очень мала и происходит только в тех случаях, когда инфицированный человек кашляет или чихает на поверхность, а кто-то другой вскоре прикасается к ней (в течение одного-двух часов)», – пишет Голдман.

По его словам, повторная дезинфекция поверхностей и ношение перчаток имеет смысл, например, в больницах, в менее рискованной среде данные меры – бесполезны. Однако, как и Валли, он напоминает нам, что мы должны обратить внимание на другие профилактические меры гигиены.

The Guardian отмечает, что исследование CSIRO рассматривало условия, при которых не было ультрафиолетового излучения, которое помогает убить вирус. Лаборатория также контролирует температуру и влажность, колебания которых влияют на поведение вируса.

«Научная работа, приведшая к исследованию, была неплохой, но интерпретация и объяснение выводов неверны», – говорит Валли, предупреждая, что люди скоро устанут выполнять требования властей и все дезинфицировать, поэтому крайне важно сосредоточиться на том, что действительно важно – мытье рук и соблюдение дистанции, а протирать спиртом поверхности – излишне.

Ранее «Новый День» писал, что с началом пандемии у некоторых людей появилась потребность как можно чаще мыть руки и протирать спиртом все поверхности, в том числе ручки дверей, телефоны, выключатели. В Роспотребнадзоре заметили, что одобряют такое поведение, у психологов оказалось иное мнение – волна сообщений в соцсетях и новостях о пандемии провоцирует нарастание тревоги, беспокойства о своем здоровье. Психика ищет способы справиться с внутренним напряжением, и один из способов – создать ситуацию контроля над инфекцией. Потому и возникает желание все мыть и протирать.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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