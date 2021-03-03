Каждый четвертый потеряет слух к 2050 году

На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от глухоты и нарушений слуха в мире страдают порядка 360 млн человек. Основными причинами возникновения этого недуга становятся генетические нарушения, хронические инфекции уха, а также такие заболевания, как краснуха, корь, свинка, менингит. Бывает, что на слух пагубным образом сказываются лекарственные препараты и вредные факторов окружающей среды, в первую очередь, шум, отметили в Минздраве РФ.

Оториноларингологи встревожены растущим уровнем шума на территории культурно-развлекательных и спортивных учреждений (клубы, бары, кинотеатры, концертные площадки, стадионы, фитнес-центры и т. п.). По их мнению, особую угрозу представляет прослушивание музыки в наушниках на завышенном уровне громкости. Так, еще в 2015 году ВОЗ запустила кампанию «Не подвергайте свой слух опасности!» с елью рассказать о рисках небезопасного прослушивания музыки на высокой громкости и рассказать о допустимых вариантах организации досуга.

«Каждый четвертый житель мира будет страдать от проблем со слухом к 2050 году. Число людей с потерей слуха может увеличиться более чем в 1,5 раза в ближайшие три десятилетия, до 2,5 млрд человек по сравнению с 1,6 млрд в 2019 году», – заявили представители ВОЗ

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.21

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