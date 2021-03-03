Скворцова о предотвращении третьей волны Covid-19: «Нужно привить 25% россиян»

Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России необходимо привить 25-30% населения. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев», – заявила Скворцова (цитата по ТАСС). «Если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется [привить] около 30% (населения – прим. ред.)», – добавила руководитель ФМБА.

Скворцова также спрогнозировала сроки возникновения третьей волны коронавируса без учета вакцинации. «Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно на октябрь текущего года, но наличие вакцин эффективных меняет эту ситуацию», – сказала она, отметив, что и в России, и в мире разработаны математические модели, которые позволяют прогнозировать течение заболевания и развитие эпидпроцесса Covid-19.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что в России уже вакцинированы около 4 млн человек. Согласно презентации, представленной в ходе его выступления на конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» 26 февраля, в стране к 10 февраля вакцинировались 3,9 млн человек. Это составляет примерно 2,6% населения России.

Массовая вакцинация началась в стране 18 января по поручению президента РФ. Сейчас жителей России прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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