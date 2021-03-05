В трети регионов России нет детских онкологов

В 27 российских регионах отсутствуют детские онкологи. Несмотря на рост числа таких специалистов, ситуация не меняется из года в год. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

«Понятно, что эта медицинская помощь <...> оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной, несмотря на то что у нас численность врачей детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%», – сказала она. В настоящее время в России детскими онкологами работают лишь 348 специалистов.

Немногим лучше обстоит дело с детскими кардиологами, передает ТАСС. В Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе – таких специалистов почти нет.

«Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики», – отметила Семенова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.03.21

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