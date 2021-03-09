Роспотребнадзор напомнил о нитратах и паразитах в свежей зелени

В Роспотребнадзоре рассказали о том, какие опасности может представлять свежая зелень, а также как снизить вредное воздействие такого на первый взгляд исключительно полезного продукта. Об этом сообщает радио Sputnik.

Проблемы с зеленью могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

В прошлом году специалисты обнаружили в 1,1% проверенной зелени несоответствие, прежде всего по содержанию нитратов. «Чтобы избавиться от возможного содержания токсичных элементов, зелень желательно замочить с солью или уксусом, одна столовая ложка на литр воды. При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов», – сказала эксперт.

Паразиты могут содержаться в продукции, которая выращивается в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности. «В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта», – пояснила Раева.

Чаще всего нарушения обнаруживают в нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках. Такой продукт дома лучше промыть проточной водой, а для детского питания обдать кипятком.

Стоит также помнить о том, что зелень дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник. Если съесть много зелени и не пить достаточно воды, то у больных с заболеванием прямой кишки, язвенными заболеваниями могут случиться обострения.

Москва, Зоя Осколкова

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