В солнцезащитных кремах обнаружили смертельную опасность

Французские ученые обнаружили в солнцезащитных кремах вещество, которое, накапливаясь в организме, может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом пишет журнал Chemical Research in Toxicology.

Специалисты проверили 17 солнцезащитных кремов популярных производителей. На проверку взяли продукцию брендов Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf, а также Neutrogena и других марок.

В образцах был обнаружен бензофенон в повышенной концентрации. По мнению ученых, это вредное вещество может попадать в организм человека через кожу. Накапливаясь в течение нескольких недель, оно способно спровоцировать развитие онкологии, а также расстройства эндокринной системы.

Исследователи считают, что нужно запретить продажу солнцезащитных кремов этих брендов, пока не будет доказана их безопасность.

Париж, Зоя Осколкова

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