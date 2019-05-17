Солнцезащитный крем может быть опасен для здоровья

Специалисты Роскачества рассказали о возможной опасности, которую несет в себе использование солнцезащитного крема, а также, чем отличаются такие средства и как правильно их наносить.

Раньше почти все косметические средства содержали SPF (Sun Protection Factor), однако теперь производители все чаще отказываются от добавления защищающих от солнца веществ. Причина – возможный вред для организма.

«Например, бензофенон-3, один из фильтров, проникает в кровь и накапливается в организме, поэтому нужно использовать данные средства с осторожностью и не переусердствовать с применением», – говорится на сайте Роскачества. Некоторые фильтры под действием ультрафиолета преобразуются в свободные радикалы, другие – могут оказывать влияние, подобное действию гормонов.

Солнцезащитные фильтры разделяются на два типа – физические и химические. Первые действуют как зеркало, покрывая кожу и отражая ультрафиолет. Вторые – поглощают ультрафиолетовые лучи, но тут возникает риск повреждения кожи на клеточном уровне. Плюс физических фильтров в том, что они не раздражают кожу и не вызывают аллергию.

В первую очередь при использовании таких средств нужно обратить внимание на защитный фактор. «Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно (например, SPF 10 – в 10 раз). Скажем, вы обгораете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. Таким образом, вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства», – говорят эксперты.

Кроме того, специалисты напоминают, что солнцезащитные средства нужно наносить до выхода из дома, а не на пляже, как это любят делать многие. Также не стоит забывать про регулярное обновление, при купании в водоеме лосьон или крем следует наносить повторно каждые 2-3 часа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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