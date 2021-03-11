Ученые назвали снижающий давление сок

Томатный сок способен снизить артериальное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые Токийского медицинского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Food Science and Nutrition.

В исследовании участвовал 481 доброволец. На протяжении года они ежедневно употребляли несоленый томатный сок и вели дневник, описывая состояние своего здоровья и самочувствия. Обработав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что у большинства участников, страдающих предгипертонией или гипертонией, артериальное давление снизилось в среднем на 3%.

Ученые отметили, что повышенное содержание поваренной соли, как в томатном соке, так и в других продуктах может вызвать противоположный эффект, усугубив состояние людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА «Новости».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.03.21

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