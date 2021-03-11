Запах салона нового автомобиля оказался опасен для здоровья

Запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Об этом заявила доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова.

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) показало, что пассажиры могут получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новом автомобиле. В частности, негативное влияние на организм оказывают пары бензола, формальдегида, фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые выделяются из тканей, пластика и клея.

«В салонах новых машин может содержаться более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них – формальдегид и бензол – относятся к канцерогенам», – рассказала Одинцова радио Sputnik.

Эти вещества могут стать причиной возникновения головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты, а также более серьезных заболеваний, таких как анемия и лейкемия. При долговременном воздействии могут возникать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек.

Новый автомобиль представляет опасность в течение полугода. Чтобы снизить риски, специалист рекомендует хорошо проветривать машину, парковать ее в тени и по возможности оставлять окна открытыми. Во время жаркой погоды лучше использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева. Кроме того, нужно протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.03.21

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