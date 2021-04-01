В Минздраве предостерегли переболевших Covid-19 от поездок в жаркие страны

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, не следует посещать жаркие страны. Высокая температура может негативно повлиять на сердечно-сосудистую системы и спровоцировать образование тромбов. С таким предупреждением выступила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

«Ник в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии», – заявила врач в интервью «Известиям». По ее словам, сердечно-сосудистая система «очень серьезно» страдает о жары. Дополнительную нагрузку также оказывают перелет и акклиматизация, добавила Иванова. «Есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение», – отметила специалист.

Иванова также сообщила, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы

Также она рассказала, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы. В связи с этим перед поездкой в горы следует проконсультироваться у врача, посоветовала профессор. «Это не значит, что нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза, – добавила Иванова. – Надо заниматься своим здоровьем, посещать врача терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы».

По ее словам, только на восстановление дыхательной системы после ковида может потребоваться не менее 12 недель. «Об остальном пока неизвестно», – сказала Иванова, сославшись на то, что реабилитационная система сильно пострадала во время пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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