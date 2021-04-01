В 2021 году в России клещи укусили более 180 человек

В России в 2021 году от укусов клещей пострадал 181 человек. Об этом 1 апреля рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 181 пострадавший от укусов клещей (в 2020 – в 68 субъектах, 2070), в том числе 81 ребенок», – сообщили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами, – моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)). На 27 марта случаев указанных заболеваний в стране зафиксировано не было.

Кроме того, в ведомстве информировали, что укусы клещей были зафиксированы еще в январе в Ростовской, Калининградской и Астраханской областях, республиках Калмыкия, Адыгея, Крым, Дагестан, Ставропольском крае и на Кубани.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.04.21

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