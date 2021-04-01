Психотерапевт назвал возникающие при отсутствии секса болезни

Длительное отсутствие секса у мужчин и женщин может вызывать заболевания в области урологии и гинекологии, а также психологические проблемы. Об этом сообщил врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, сложности могут возникать, если интимные отношения отсутствуют годами, а к ним добавляется детренированность половых органов, передает РИА «Новости».

«Это может способствовать развитию болезней: у женщин – миоме, мастопатии или неврастении. У мужчин – разнообразным проблемам с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе», – предупредил врач. Более того, для мужчин старше 40 лет длительное отсутствие секса означает риск больше не вернуться в «большую игру».

Перерыв в несколько дней или недель подобными проблемами не грозит, тогда как месяцы воздержания могут негативно сказаться на здоровье, заключил Кульгавчук.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.04.21

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