Потребление сладкого в детстве грозит нарушением работы мозга в будущем

Дети в возрасте от 4 до 6 лет не должны употреблять более 19 граммов сахара в день, дети от семи до 10 лет – 24 грамма сахара, от 11 лет и старше – не более 30 граммов в сутки. Те, кто превышает эту норму, подвержены повышенному риску возникновения проблем с памятью в будущем. Но сегодня отслеживать эту норму достаточно сложно, так как сахар добавляют во множество продуктов и напитков. Так, например, шоколадный батончик массой в 60 граммов содержит 30 граммов сахара.

Исследователи из США провели ряд экспериментов на лабораторных крысах, пишет ScienceDaily. Одной группе взрослеющих животных они регулярно давали сладкую воду, а другой – нет. Когда животные выросли, исследователи протестировали их способности запоминать. Ученые выяснили, что у крыс, которых в детстве баловали сладкой водой, нарушены функции гиппокампа, области мозга, отвечающей за память.

Дальнейшие эксперименты показали, что изменения произошли из-за состава микробиома кишечника, что и стало следствием нарушения работы генов гиппокампа. Выяснилось, что у крыс, которых подкармливали сладким, в микробиоме преобладают популяции двух особых видов бактерий: Parabacteroides distasonis и Parabacteroides johnsonii.

Исследователи ввели эти бактерии крысам, которые никогда не пили сладких напитков. В итоге у них также развились проблемы с памятью. Это, считают ученые, свидетельствует о том, что когнитивные нарушения от сахара являются результатом изменения микробиома кишечника.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.21

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