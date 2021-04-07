Родители начали путать аллергию у детей с коронавирусом

Весной врачи столкнулись с тем, что родители диагностируют у своих детей аллергический ложный коронавирус. При этом лечат малышей именно от инфекции, что может поспособствовать развитию астмы.

Весной все аллергики испытывают неприятные симптомы в виде насморка, зуда, снижения остроты обоняния. Они возникают из-за так называемой грибковой аллергии, которая начинается еще до цветения деревьев в России.

Определить аллергия у ребенка или нет, можно только после вовремя проведенного обследования, сказала «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Иногда даже врачу бывает непросто решить эту задачу, так как одно заболевание не исключает другое, отметила специалист.

«Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, «смазанными». В первую очередь необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию: были ли случаи заражения в детском саду или школе, болел ли кто-то из тех, с кем контактирует ребенок, в последние две недели», – рассказала Вершинина.

Врачи напоминают, что отличительные признаки инфекционного заболевания – симптомы интоксикации. В частности, это вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, иногда тошнота и рвота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне выраженных воспалительных реакций симптомов интоксикации не бывает.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.21

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