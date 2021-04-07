Фастфуд в России хотят маркировать по типу сигарет

В России могут ввести маркировку для фастфуда. Упаковку такой продукции хотят снабдить предупреждающими надписями и картинками со страшными последствиями употребления вредной еды.

С инициативой введения маркировки для фастфуда выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отправила обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет RT.

«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», – говорится в тексте обращения.

Согласно предложению детского омбудсмена надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, а картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых ее употреблением, – не менее 50% площади упаковки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.21

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